Edifício degradado no centro de VFX comprado para criar estacionamento

A Câmara de Vila Franca de Xira vai adquirir um edifício muito degradado, devoluto e em risco de derrocada na zona de Santa Sofia, tendo em vista a sua demolição e a criação de mais estacionamento no local. A proposta de compra foi aprovada em reunião de câmara com a abstenção da coligação Nova Geração (PSD/IL). O edifício fica situado no final da Rua 2 de Abril e era há muito um espaço que merecia críticas dos moradores da zona pelo estado degradado e insalubre em que se encontrava.

“A ideia é demolir o que está nesse local, que tem situações de alguma insegurança causada por esse edifício e criar mais estacionamento naquela zona de VFX. É uma boa oportunidade de ficar com aquele edificado degradado que tem tido ocupações ilegais nos últimos anos e é uma situação catastrófica do ponto de vista urbanístico naquela zona”, defendeu Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.

A Nova Geração, pela voz de Vítor Silva, lembrou que aquela zona da cidade tem sido esquecida, desprezada e negligenciada ao longo dos anos, mesmo tratando-se de um espaço importante onde vivem muitas centenas de famílias. “Isto precisa de uma intervenção rápida face ao esquecimento que a câmara tem tido com esta zona”, criticou.