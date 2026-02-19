Entroncamento reforça ponte entre educação e património ferroviário

A Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) e o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE) formalizaram, no dia 11 de Fevereiro, um protocolo de colaboração com o objectivo de valorizar o património histórico e tecnológico ferroviário junto da comunidade escolar.

A parceria procura articular a missão cultural do museu com o trabalho educativo desenvolvido pelo agrupamento de escolas, que abrange mais de 3.300 alunos e cerca de 500 profissionais entre docentes e funcionários. O acordo foi assinado pelo presidente do Conselho Directivo da FMNF, Manuel de Novaes Cabral, e pela directora do AECE, Ana Margarida Costa, estabelecendo uma cooperação centrada na divulgação da colecção e das actividades do museu.

No âmbito do protocolo, o museu compromete-se a garantir acesso gratuito às suas instalações para a comunidade escolar, incluindo visitas livres e orientadas, mediante marcação prévia. Já o agrupamento assume a promoção activa destas visitas junto da comunidade escolar, reconhecendo oficialmente a Fundação Museu Nacional Ferroviário como entidade parceira nas suas plataformas institucionais. O entendimento prevê ainda a possibilidade de desenvolvimento de projectos e iniciativas conjuntas no futuro, reforçando o papel das duas instituições na promoção do conhecimento e cultura e da ligação entre escola e património local.