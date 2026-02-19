Galinhas à solta motivam reclamações na Póvoa de Santa Iria

Galinhas, patos e pavões saem da Quinta Municipal da Piedade e passeiam calmamente pelas ruas da Póvoa de Santa Iria. Enquanto muitos moradores gostam das incursões das aves há quem diga que são um perigo e motivo para uma má noite de sono.

Algumas galinhas e galos que costumam estar na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, saem dos portões da quinta e andam pelas ruas da cidade. Os galináceos, habituados aos humanos, atravessam a Avenida Dom Vicente Afonso Valente, passam em frente ao Centro Comercial Delta e continuam a descer pela Rua dos Bombeiros Voluntários, onde costumam permanecer na relva.

O cenário não é novo e muitos residentes e transeuntes acham graça e até dizem gostar de ouvir cantar o galo. Mas uma moradora queixou-se que a incursão das aves constitui “um evidente risco para a saúde pública”, colocando também em causa a segurança rodoviária. “Diariamente, entre as 7h30 e as 10h00, os galináceos concentram-se nesta zona, incluindo na estrada, impedindo e dificultando a circulação numa altura de grande afluência de trânsito, pois coincide com a entrada dos alunos na escola. Numa dessas ocasiões, esteve iminente um acidente envolvendo a viatura da minha filha, pois um galo saltou de repente para a faixa de rodagem, obrigando-a a fazer uma travagem brusca”, relatou a O MIRANTE.

A residente vai mais longe e sublinha que a presença das aves provoca “falta de descanso”, nomeadamente aos fins-de-semana quando a família acorda mais cedo com o cantar do galo. Foram feitas queixas, ainda no mandato anterior, à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, mas sem resposta, segundo a denunciante.

O MIRANTE perguntou à Câmara de Vila Franca de Xira se tem nota de incidentes provocados pelos animais e qual o investimento municipal previsto para este ano para a Quinta Municipal da Piedade, incluindo a quinta onde residem os animais. Até ao fecho desta edição não recebemos resposta.

Cidadãos preocupados com condições em que vivem os animais

Recentemente um grupo de cidadãos que frequenta a Quinta Municipal da Piedade criou uma página no Facebook para alertar para as condições em que vivem os animais. Referiam que os animais de grande porte estão alojados em áreas reduzidas, maioritariamente sobre solo de cimento, com falta frequente de água e alimento acessíveis e sujidade, agravados em períodos de chuva, quando os recintos se tornam zonas de lama e água estagnada. Por causa das tempestades a quinta dos animais ficou interdita a visitas.

Em Janeiro a autarquia garantiu que a manutenção da quinta é regular, com três trabalhadores afectos, e disse que o espaço é higienizado diariamente e sujeito a inspecções da BriPA e da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, garantindo a saúde animal e a saúde pública.