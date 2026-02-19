uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Inteligência artificial transforma ...

Inteligência artificial transforma cuidados de saúde na Lezíria

Inovação tecnológica deixou de ser futuro e já está presente nos cuidados de saúde prestados na região.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Sistemas Avançados de Gestão da Saúde”, uma iniciativa centrada na inovação tecnológica e na aplicação da inteligência artificial (IA) no sector da saúde. O encontro resultou de uma parceria entre a ULS Lezíria, o Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra e o RCM 2+ – Centro de Investigação em Gestão de Activos e Engenharia de Sistemas, com o objectivo de reflectir sobre soluções tecnológicas capazes de aumentar a eficiência dos serviços e apoiar de forma concreta a prática clínica.
Um dos momentos centrais do seminário foi a apresentação da experiência da ULS Lezíria na implementação de soluções de IA, feita por Pedro Teixeira, director do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação. Em destaque esteve a adopção da solução Rayvolve, implementada em Fevereiro de 2025, que permite a análise automatizada de exames de raio-X em menos de 60 segundos, reforçando a rapidez e a eficácia no apoio ao diagnóstico. O programa incluiu ainda intervenções de docentes do ISEC, com Hugo Raposo a abordar a gestão do ciclo de vida dos activos físicos hospitalares e Ana Vieira a centrar-se na eficiência energética, sublinhando a importância da sustentabilidade na gestão das unidades de saúde.
O seminário veio reforçar o compromisso da ULS Lezíria com a inovação tecnológica e a melhoria contínua dos cuidados de saúde, mostrando como a inteligência artificial pode ser uma aliada decisiva na agilização de processos, no apoio aos profissionais e na prestação de cuidados mais eficientes e de maior qualidade à população.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...