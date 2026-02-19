Inteligência artificial transforma cuidados de saúde na Lezíria

Inovação tecnológica deixou de ser futuro e já está presente nos cuidados de saúde prestados na região.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Sistemas Avançados de Gestão da Saúde”, uma iniciativa centrada na inovação tecnológica e na aplicação da inteligência artificial (IA) no sector da saúde. O encontro resultou de uma parceria entre a ULS Lezíria, o Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra e o RCM 2+ – Centro de Investigação em Gestão de Activos e Engenharia de Sistemas, com o objectivo de reflectir sobre soluções tecnológicas capazes de aumentar a eficiência dos serviços e apoiar de forma concreta a prática clínica.

Um dos momentos centrais do seminário foi a apresentação da experiência da ULS Lezíria na implementação de soluções de IA, feita por Pedro Teixeira, director do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação. Em destaque esteve a adopção da solução Rayvolve, implementada em Fevereiro de 2025, que permite a análise automatizada de exames de raio-X em menos de 60 segundos, reforçando a rapidez e a eficácia no apoio ao diagnóstico. O programa incluiu ainda intervenções de docentes do ISEC, com Hugo Raposo a abordar a gestão do ciclo de vida dos activos físicos hospitalares e Ana Vieira a centrar-se na eficiência energética, sublinhando a importância da sustentabilidade na gestão das unidades de saúde.

O seminário veio reforçar o compromisso da ULS Lezíria com a inovação tecnológica e a melhoria contínua dos cuidados de saúde, mostrando como a inteligência artificial pode ser uma aliada decisiva na agilização de processos, no apoio aos profissionais e na prestação de cuidados mais eficientes e de maior qualidade à população.