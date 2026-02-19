Mação promove candidaturas a apoios para habitações afectadas pela tempestade

A Câmara de Mação informa que já está disponível a plataforma da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo para submissão de candidaturas de reporte de prejuízos e atribuição de apoios até 10 mil euros, destinados a habitações próprias permanentes afectadas pela tempestade Kristin. O apoio ao preenchimento das candidaturas arrancou a 16 de Fevereiro, na Câmara de Mação e nas juntas de freguesia do concelho. Nos locais onde não exista acesso à internet, vai ser possível entregar a candidatura em formato papel, sendo posteriormente digitalizada e submetida.