 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-19
Ministro das Infraestruturas acompanhou impactos das cheias em Coruche
Nuno Azevedo e Miguel Pinto Luz observaram zona das Curvas do Castelo - FOTO – CM Coruche

Ministro das Infraestruturas acompanhou impactos das cheias em Coruche

Encosta do Castelo foi um dos pontos que mereceu atenção na visita de Miguel Pinto Luz.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve no dia 10 de Fevereiro em Coruche para acompanhar no terreno os impactos das intempéries e do risco de cheias que levaram à declaração de Situação de Contingência em vários concelhos do país, incluindo neste município. A recepção decorreu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, onde o presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, apresentou ao governante um ponto de situação detalhado sobre os principais danos registados no concelho, com especial incidência nas infraestruturas rodoviárias e nas acessibilidades.
Segundo informação divulgada pela autarquia, foram identificados constrangimentos significativos em vias municipais e em zonas ribeirinhas, afectadas pela subida dos caudais e pela saturação dos solos, situação que obrigou a intervenções de emergência e à sinalização de áreas de risco. Após a reunião técnica, a comitiva deslocou-se à vila para observar no terreno as zonas mais afectadas e avaliar as necessidades prioritárias de intervenção, numa visita que visou reforçar a articulação entre o Governo e o município na resposta aos efeitos das condições meteorológicas adversas.

