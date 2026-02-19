Morreu Alfredo Fernandes

O Rancho Típico Os Avieiros de Vila Franca de Xira perdeu no dia 15 de Fevereiro um dos seus rostos mais marcantes, Alfredo Fernandes, conhecido como “mestre Cálão”. Alfredo Fernandes foi, em 1989, fundador do Grupo Recreativo dos Pescadores da Póvoa de Santa Iria, formalizado em 2012 como ACAPSI - Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria. Foi também fundador do Grupo de Danças e Cantares Mulheres Avieiras da Póvoa de Santa Iria.