Partiu Grimoaldo Duarte, um homem que honrou a memória de Santarém

Foi atleta, dirigente e sócio número um da União Desportiva de Santarém. Grimoaldo Alhandra Duarte, uma das figuras mais respeitadas da memória cultural e agrícola ribatejana, morreu na quinta-feira, 12 de Fevereiro, no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, onde residia nos últimos tempos. Até completar um século de vida, não há muito tempo, Grimoaldo caminhava com regularidade pela cidade, conversando com muitos dos seus amigos de longa data.

Ligado de forma fervorosa à vida associativa e desportiva da cidade, Grimoaldo Duarte foi também um homem que sempre preservou a identidade escalabitana. Antigo aluno da Escola de Regentes Agrícolas, hoje Escola Superior Agrária de Santarém, dedicou grande parte da sua vida a preservar histórias, episódios e personagens que moldaram o século XX ribatejano.

Tem alguns livros publicados, como a obra “Ao Rasgar da Ganga” que se tornou referência para quem quer compreender o espírito da antiga Escola de Regentes Agrícolas. Foi ainda autor da História da Académica de Santarém, do Diário de um Charrua e de um Roteiro da Cidade de Santarém, deixando um contributo ímpar para o conhecimento da história local. Grimoaldo Duarte era um apaixonado por Santarém, cidade de que dizia conhecer “todos os becos e ruas”. Com a sua morte, Santarém perde uma das suas referências maiores.