Pedro Santos e João Pedro Silva vencem Prémio Carlos Paredes com “Frutos Maduros”

Prémio Carlos Paredes foi instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira em 2003. O júri atribui à obra vencedora a “notável capacidade de recriar qualidade, em composições que já possuíam um valor artístico significativo”.

Os artistas Pedro Santos e João Pedro Silva são os vencedores da edição de 2025 do Prémio Carlos Paredes com a obra discográfica intitulada “Frutos Maduros”. A decisão, por maioria, foi tomada pelo júri constituído por Luísa Amaro, em representação da Câmara de Vila Franca de Xira, Carlos Alberto Moniz, em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, Rui Filipe dos Reis, crítico musical, e Telmo Lopes, músico e compositor.

O júri atribui à obra vencedora a “notável capacidade de recriar qualidade, em composições que já possuíam um valor artístico significativo, resultando numa proposta musical que se afirma como uma nova composição”. Foram também reconhecidas a elegância da produção, a interpretação e a escolha do repertório, e apontadas como qualidades relevantes “a contenção e a habilidade dos músicos em não se alongarem excessivamente nas improvisações”.

O júri salientou ainda “a significativa representação da guitarra portuguesa nesta edição, em comparação com concursos anteriores, bem como o crescente número de músicos que procuram explorar novos caminhos para este instrumento, através de abordagens diversas e inovadoras”.

O Prémio Carlos Paredes foi instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira em 2003, para homenagear esse grande nome da música portuguesa e incentivar a criação e difusão de música não erudita que contribua para o reforço da identidade cultural portuguesa. A entrega do prémio, segundo o município, irá realizar-se em data a anunciar.