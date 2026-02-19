PSP de VFX celebra aniversário prometendo respostas ágeis e humanistas

Divisão policial do concelho de Vila Franca de Xira atingiu a maioridade com cerimónia realizada no Palácio Municipal do Sobralinho. Subintendente Bruno Pereira defendeu uma reorganização do modelo global de policiamento que o torne mais eficaz, tecnológico e próximo dos cidadãos.

A Divisão de Vila Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública (PSP) atingiu a maioridade e é hoje uma subunidade policial “madura, estabilizada e perfeitamente implantada” no território. Uma situação que permite criar laços essenciais com a comunidade que serve, tendo em vista prestar um serviço público de referência.

A ideia foi defendida na cerimónia de celebração dos 18 anos da criação da divisão de VFX da PSP, pelo actual responsável da Divisão de Vila Franca de Xira, subintendente Bruno Pereira. No seu discurso, o responsável lembrou que VFX continua a ser um território seguro, com um baixo nível de criminalidade, sobretudo no que diz respeito à criminalidade violenta e grave. Segundo Bruno Pereira, também se registam baixos níveis de incivilidade e delinquência juvenil.

“A segurança começa em cada um de nós, esforços isolados estarão sempre condenados ao insucesso”, defendeu o responsável, pedindo um alinhamento entre as autoridades e os seus diferentes órgãos, bem como um reforço do investimento na segurança. “O investimento na Polícia e nos polícias é um investimento no bem-estar das populações”, dando como bom exemplo os investimentos que o município de Vila Franca de Xira tem feito nas esquadras do concelho. “É o que muitos municípios têm feito cientes da importância que a segurança assume para as suas comunidades”, notou.

A PSP é hoje um termómetro da paz social e um regulador de conflitos, litígios e diferendos, sendo por isso importante que, no futuro, a força policial possa ponderar o modelo global de policiamento, “que seja mais eficaz, mais tecnológico e mais próximo, com uma gestão mais eficiente dos recursos”, frisou Bruno Pereira.

Em dia de aniversário, celebrado no Palácio do Sobralinho, o responsável da PSP no concelho defendeu como prioridades para o futuro um policiamento de visibilidade proactivo e orientado, com avaliações preventivas e preditivas de risco, maior investimento na literacia escolar de segurança e o estabelecimento de parcerias multidimensionais no âmbito social, em áreas como a saúde, autárquico, associativo, desportivo e rodoviário.

“Polícias merecem todo o respeito e admiração”

Também defendeu o alargamento do sistema de videovigilância no concelho e prometeu que a PSP continuará a dar uma resposta “ágil, franca e humanista” aos problemas das pessoas. “Não enganar, antes esclarecer: com respeitabilidade e confiança, intervindo prioritária e eficazmente em áreas centrais como as vítimas mais frágeis e vulneráveis”, afirmou. Bruno Pereira disse querer uma gestão centrada nas pessoas e não nas tarefas: liderar para transformar, liderar com todos, liderar para ganhar.

“Nós não somos o que temos, somos o que damos, e com vocês procurarei dar mais. Estes 300 polícias que hoje aqui trabalham merecem todo o nosso respeito e admiração, pois são eles os zeladores do nosso território, das nossas propriedades, do nosso bem estar, da nossa paz democrática. É por eles que estamos aqui hoje e é um orgulho enorme ser vosso comandante e tudo continuarei a fazer para que possa continuar a vestir esta farda com alegria e vontade de servir”, concluiu.

Já o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, destacou no seu discurso a “discrição e coragem” de todos os que cuidam diariamente da segurança da população. A sessão solene dos 18 anos da divisão policial de VFX contou com a presença de diversas entidades civis e militares, num momento de reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de quase duas décadas ao serviço da segurança da população do concelho.