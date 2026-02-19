Rasto de destruição em Abrantes com prejuízos de milhões de euros

Os prejuízos provocados pelas tempestades e pelas cheias no concelho de Abrantes ascendem a milhões de euros, revelou o presidente da câmara, admitindo que o impacto financeiro da destruição registada nas últimas semanas terá uma dimensão muito significativa para o município. Em declarações à Lusa, Manuel Jorge Valamatos afirmou que o processo de identificação e quantificação dos danos já está em curso, com o objectivo de enquadrar candidaturas a apoios governamentais e comunitários no âmbito da situação de calamidade. “Não há ainda uma ordem de grandeza concreta, mas não temos dúvidas de que estamos a falar de muitos milhões de euros de prejuízo no concelho”, sublinhou.

O autarca explicou que Abrantes está abrangido pela decisão do Conselho de Ministros que prevê mecanismos de apoio às populações, empresas e autarquias afectadas pelas intempéries. “Haverá apoios do Estado e da União Europeia para responder às dificuldades das pessoas, das empresas e do espaço público. O município estará disponível para acompanhar e reforçar essa resposta”, garantiu. Manuel Jorge Valamatos recordou ainda que, no início de Fevereiro, o executivo municipal aprovou por unanimidade a transferência de 1,155 milhões de euros para as 13 juntas e uniões de freguesia do concelho, no âmbito de contratos interadministrativos destinados a intervenções prioritárias ao longo de 2026. No entanto, frisou que este investimento não está relacionado com os estragos agora provocados pelas cheias. “Este pacote foi planeado há meses, com base em necessidades identificadas ao longo de 2025. A destruição causada agora pela tempestade e pelas cheias é uma realidade nova que vamos ter de analisar e quantificar”, afirmou.

O montante aprovado destina-se a pequenas reparações e melhorias em estradas, escolas, espaços públicos, jardins e cemitérios, sinalizando, segundo o presidente da câmara, “um elevado grau de confiança e articulação entre o município e as freguesias”, que permite uma resposta mais rápida aos problemas estruturais do território, agora agravados por um episódio extremo que deixou um rasto profundo de destruição em Abrantes.