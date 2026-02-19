uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Rastreio gratuito do cancro da mama ...

Rastreio gratuito do cancro da mama em Mação

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), vai dar continuidade ao rastreio do cancro da mama no concelho de Mação, numa iniciativa que visa reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. O rastreio vai ser realizado numa unidade móvel entre os dias 23 de Fevereiro e 10 de Março, em diferentes localidades do concelho. Entre 23 e 25 de Fevereiro, a unidade vai estar instalada em Envendos, junto às piscinas. Nos dias 26 e 27 de Fevereiro, o rastreio decorre em Cardigos, junto à Santa Casa da Misericórdia. De 2 a 10 de Março, a iniciativa vai ter lugar em Mação. A acção destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 45 e os 74 anos, residentes no concelho e elegíveis para o rastreio.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...