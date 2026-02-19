Vila Franca de Xira reforça certificação da gestão da qualidade

A Câmara de Vila Franca de Xira mantém, em 2026, a certificação da norma ISO 9001:2015 em várias áreas estratégicas da sua actividade, reforçando o compromisso com a qualidade, a transparência e a excelência dos serviços prestados aos munícipes.

A certificação, refere o município em comunicado, abrange a prestação de serviços desportivos, incluindo actividades aquáticas, ginásio e fitness, bem como o atendimento ao público nas Lojas do Munícipe. Estão igualmente certificados os serviços das áreas Financeira e de Património, Contratação Pública e Aprovisionamento, Jurídica, Contraordenações e Execuções Fiscais, Manutenção de Edifícios Municipais, Viaturas, Máquinas e Infraestruturas, Comunicação, Gestão dos Sistemas de Informação e Gestão e Valorização de Recursos Humanos.

De acordo com a notificação da APCER - Associação Portuguesa de Certificação, datada de 29 de Janeiro, foi ainda atribuída uma extensão da certificação às áreas da acção social, habitação municipal e a todas as bibliotecas municipais do concelho, alargando de forma significativa o universo de serviços certificados.

Este reconhecimento resulta do trabalho contínuo que o município tem vindo a desenvolver na implementação de um modelo de gestão assente em normas internacionais, tanto ao nível do funcionamento interno como da prestação de serviços.