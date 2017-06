Barbas de molho!

Quase um mês após a entrada em funções do novo comandante dos Bombeiros do Entroncamento e dez dias depois de O MIRANTE ter dado a notícia, o presidente da Associação Humanitária do Bombeiros do Entroncamento, José Salvado, fez chegar ao jornal um ofício, anunciando uma cerimónia de tomada de posse do comandante e do segundo comandante, no dia 10 de Junho. Perante isto o Cavaleiro Andante deseja que a direcção dos bombeiros adopte rapidamente os níveis de prontidão e rapidez de acção do Corpo Operacional.