Desporto e música em destaque nas Festas de Abrantes

Programa decorre entre 13 e 18 de Junho em vários pontos da cidade

Aurea, Pedro Abrunhosa, GNR e David Antunes vão estar em palco na edição deste ano das Festas de Abrantes que decorrem de 13 a 18 de Junho, naquele que é considerado o principal evento cultural e desportivo do concelho. A edição deste ano marca também o encerramento das comemorações do centenário da elevação de Abrantes a cidade.

A inauguração decorre na terça-feira, 13 de Junho, e o primeiro dia será animado por Elsio Nunes (20h00), no Jardim da República; Handmade (22h00), na Praça Barão da Batalha; Kwantta (23h00), na Praça Raimundo Soares; DJ Paul’s (01h00), na Praça D. Francisco de Almeida. Na quarta-feira, 14, celebra-se o Dia da Cidade, e os festejos começam pelas 10h30, no Castelo/Fortaleza de Abrantes, com o hastear da bandeira e as cerimónias oficiais. Destaque ainda para um Torneio de Futebol de Praia (10h00), no Aquapolis (margem norte) e animação com o grupo de concertinas Sons Lusitanos de Abrantes (das 16h00 às 19h00), no centro histórico. Às 20h00 actuam os Semáforo, no Jardim da República. A noite termina em grande com a cantora Aurea, seguindo-se a actuação de Pedro Abrunhosa acompanhado pela Abrantes Big Band. Os Mi Sanga (Mossy) fecham a noite musical (01h00), na Praça D. Francisco de Almeida.

Na quinta-feira, 15 de Junho, feriado nacional (Corpo de Deus), o dia começa com um Torneio de Voleibol de Praia (10h00), no Aquapolis (margem norte). Às 14h00, há Downhill Urbano, no centro histórico, com os prémios a serem entregues às 19h30. Às 20h00, os Toc’Abrir actuam no Jardim da República, seguindo-se o projecto “Vozes de Abrantes” (22h00) que vão contar com um convidado especial que será conhecido no momento do espectáculo. Às 23h30, na Praça Raimundo Soares, é a vez dos Funk You e da DJ Inês Duarte (01h00), na Praça D. Francisco de Almeida.

Remedium Santu é o nome da banda que actua na sexta-feira, 16 de Junho, pelas 20h00, no Jardim da República, seguindo-se os Átoa (22h00) na Praça Barão da Batalha; Miguel Estrada (23h30), na Praça Raimundo Soares, e DJ The Fox (01h00), na Praça D. Francisco de Almeida.

O Festival de Canoagem está agendado para sábado, 17 de Junho, a partir das 14h30, na Estação de Canoagem de Alvega, é organizado pela Casa do Povo de Alvega e terá um percurso de sete quilómetros. Às 15h00, realiza-se o Campeonato Regional de Juvenis, na pista de atletismo da Cidade Desportiva de Abrantes. Uma hora mais tarde decorre a 13ª edição do Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, no Campo de Jogos Aquapolis (margem norte). Pelas 18h00, o Jardim da República vai ser palco do “Cantares Populares”, onde actuam o Grupo de Cantares Brisa do Tejo, Grupo de Cantares da Sociedade Recreativa do Souto e Grupo de Cantares do Agrupamento de Escolas nº 1 de Abrantes. A noite começa com os FH5 (20h00) no Jardim da República. A banda portuguesa GNR sobe ao palco da Praça Barão da Batalha pelas 22h00, seguindo-se os Hyubris (23h30), na Praça Raimundo Soares, e o DJ Nuno Calado (01h00), na Praça D. Francisco de Almeida.

No domingo, 18 de Junho, último dia do certame, destaque para o espectáculo “Modinhas” que se realiza, pelas 18h00, no Jardim da República, e conta com as actuações do Grupo de Modas e Brincadeiras do Rancho Folclórico de Casais de Revelhos e Escolinhas do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego. Os Toc’E Fogo actuam, pelas 20h00, no Jardim da República. A noite termina com a actuação de David Antunes e que vai contar com a participação de outros artistas como Simone de Oliveira, João Paulo Rodrigues, Berg, Luís Jardim e CC. O concerto tem início às 22h00 na Praça Barão da Batalha.

Muito desporto no último dia

No último dia das Festas de Abrantes, domingo, 18 de Junho, destaque para as várias provas de desporto que vão acontecer: Passeio Chapa Amarela (9h00); Campeonato Regional de Juvenis (9h30) na pista de atletismo; Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos (14h00), no Açude; 3º UpHill (16h00), na Calçada de São José; “Abrantes na Diagonal” (19h00), no centro histórico; Torneio de Xadrez (14h00), no centro histórico; Torneio de Sueca (15h00), no Jardim da República; Jogos Tradicionais (15h00), no Jardim da República; Show Motorizado/Stunt/Perícia/Rally/Karting/Todo-o-Terreno/Drift/Trial.