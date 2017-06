Ana Carolina e Ana Moura entre as atracções musicais da Feira Nacional de Agricultura

Certame decorre entre 10 e 18 de Junho no Centro Nacional de Exposições em Santarém

Richie Campbell, Ana Carolina, Ana Moura e David Antunes são algumas das atracções do programa musical da 54ª Feira Nacional de Agricultura (FNA)/64ª Feira do Ribatejo que decorre de 10 a 18 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. A inauguração está marcada para as 15h00 de sábado, 10 de Junho, feriado nacional.

Além dos diversos espectáculos musicais não vão faltar exposições de máquinas agrícolas e animais, actividades equestres e taurinas, artesanato, restaurantes e tasquinhas regionais. Nos dias 10, 11, 15, 17 e 18 haverá mercados tradicionais no recinto da feira. No dia de inauguração vai haver desfile de campinos e cavaleiros; largada de toiros, mesa de tortura, escolas de toureio e treino de forcados. Os campinos, além do tradicional desfile, também vão participar em demonstrações de perícia, corrida, apartação e condução de cabrestos.

O tema deste ano da FNA é “Cereais de Portugal”. À entrada do parque de exposições vai estar um campo com vários cereais, que está a ser montado. O objectivo é chamar a atenção dos visitantes para este tipo de produtos em que não há uma aposta muito grande em Portugal. O orçamento da feira é semelhante ao do ano passado, cerca de um milhão e cem mil euros, e o preço dos bilhetes também se mantém em sete euros por pessoa.

Desconto no bilhete para quem vier de comboio

O preço dos bilhetes é igual ao do ano passado, sete euros por cada ingresso. Uma caderneta de dez bilhetes custa 45 euros (esta modalidade de bilhete está à venda até 9 de Junho). A segunda-feira continua a ser o dia de entrada gratuita para todos. As crianças até aos 11 anos não pagam.

O parque de estacionamento do CNEMA foi alargado tendo agora capacidade para mais 1200 lugares de estacionamento. Foi feita uma parceria com a CP – Comboios de Portugal e quem apresentar o bilhete para a Feira da Agricultura e viajar de comboio terá desconto de 30 por cento no bilhete deste meio de transporte. Também vão estar à disposição dos visitantes diversos transfers, gratuitos, que farão o circuito entre vários pontos da cidade e o CNEMA, numa parceria com a Rodoviária do Tejo.