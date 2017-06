Animação musical das festas de Ourém espalhada pelo concelho

Salvador Sobral, José Cid, Mickael Carreira, Richie Campbell e Aurea são os artistas convidados

Concertos, tasquinhas, Expourém e animação. É desta forma reduzida que a Câmara Municipal de Ourém apresenta, no seu site institucional, as festas do município que começaram por ser festas da cidade e que celebravam a elevação da localidade a cidade em 20 de Junho de 1991, com a consequente mudança de Vila Nova de Ourém para Ourém.

Numa curta mensagem é referido o seguinte, a encimar o calendário dos concertos musicais: “As festas do Município de Ourém possuem este ano um novo formato, assente numa lógica de descentralização e integração, como já havia sido iniciado em 2016. Nesse sentido, tentou-se assegurar os pressupostos de universalidade, qualidade e adequação financeira convenientes, com uma correcta definição da programação de forma a poder integrar, sem condicionar, as já tradicionais festividades das freguesias do Concelho de Ourém.”

No primeiro dia do certame arranca com espectáculos musicais em Fátima. O grupo do concelho de Ourém, The Peorth (banda de covers de pop/rock) sobe ao palco na noite de 16 de Junho antecedendo a actuação do cantor português de música reggae Richie Campbell, nome musical de Ricardo Ventura da Costa. No sábado, 17 de Junho, é a cantora algarvia Aurea que sobe ao palco em Ourém. A anteceder este espectáculo actuam os Sigma.

O vencedor da Eurovisão da Canção, o português Salvador Sobral, que tem esgotado salas de espectáculo por todo o país, actua no domingo, 18 de Junho, na sede do concelho. A noite de 19 de Junho (segunda-feira) estará a cargo da lenda do rock português José Cid que vai cantar alguns dos seus temas mais conhecidos. O concerto vai decorrer em Fátima.

O dia do município, e feriado no concelho de Ourém, celebra-se na terça-feira, 20 de Junho, e as comemorações oficiais este ano decorrem na localidade da Freixianda. Como acontece todos os anos vão ser entregues medalhas do município a alguns trabalhadores do município e outras individualidades. No dia do concelho a noite termina com a actuação de Mickael Carreira. Os Tekos sobem ao palco, em Caxarias, no último dia dos festejos, a 23 de Junho.