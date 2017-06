Pintura de Massimo Esposito no Sardoal

“Regressando a Casa” é o nome da nova exposição do pintor Massimo Esposito que vai estar patente até 26 de Agosto na galeria do Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A inauguração está agendada para 16 de Junho, pelas 18h00. O pintor italiano reside em Abrantes desde 1995 e é fundador do Laboratório de Ensino de Desenho e Pintura “Il pittore italiano” onde ensina desenho e pintura. Actualmente lecciona em Constância, Abrantes, Entroncamento e Santarém. O autor doará 25% do valor das vendas das obras em exposição à Liga Portuguesa Contra o Cancro.