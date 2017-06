ABEI comemora 42 anos de “trabalho sólido, consistente e sustentável”

A Associação para o Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira celebrou mais um aniversário com uma festa que teve como convidado especial o ministro José António Vieira da Silva. Ofereceram-se presentes e ouviram-se elogios ao trabalho da instituição junto das crianças do concelho.

A Associação para o Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira (ABEI) comemorou no dia 31 de Maio 42 anos de existência numa festa que teve como convidado especial o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, que deixou elogios à acção da instituição, classificando-a como “um trabalho sólido, consistente, sustentável, que a enobrece”.

Vieira da Silva considerou que os 42 anos da ABEI “contam muito” porque foram vividos num contexto histórico especial e num contexto social e sociodemográfico muito exigente: “É mais fácil encontrar instituições sociais em meios mais rurais, mais tradicionais, mais estabilizados, do que nestes meios urbanos dinâmicos com crescimento demográfico por vezes tremendo nestas últimas décadas, devido à expansão urbana”. E acrescentou que o concelho de VFX “tem uma das mais fortes redes de acção social do distrito de Lisboa” e que a ABEI “é uma das mais representativas do concelho”.

Manuel Martins, presidente da ABEI, também discursou e aproveitou para reflectir sobre o trabalho da associação: “Nós olhamos para a criança dos zero aos 12 anos. Quando a criança nos chega deve vir sem nada assinalado, apenas como uma criança” que vai ser trabalhada “com carinho, amor, ensinamentos para fazer dela uma criança para o futuro. É esse o nosso projecto”.

Tanto Manuel Martins como o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, aproveitaram para salientar a necessidade de receberem mais apoios financeiros e logísticos do Estado para a ABEI poder continuar e melhorar o seu trabalho.

Na festa estiveram também presentes a antiga presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e actual deputada, Maria da Luz Rosinha, o presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Mário Calado, outros autarcas e dirigentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de outros serviços públicos do concelho.

O aniversário ficou também marcado por uma visita guiada do ministro às instalações da ABEI na Quinta dos Bacelos, no Alto da Agruela. A associação disponibiliza actualmente os serviços de creche, pré-escolar, 1º ciclo, centro de actividades de tempos livres, centro de acolhimento temporário para crianças e jovens em risco e ainda uma unidade de cuidados continuados e integrados para os idosos.

Após os discursos foram entregues medalhas de mérito a cinco funcionárias que estão na ABEI há 25 anos. As medalhas foram feitas pelo escultor João Duarte. Os presentes não se ficaram por aí: além das funcionárias da ABEI, também foram presentados Alberto Mesquita, Maria da Luz Rosinha e José António Vieira da Silva com quadros e desenhos elaborados pelas crianças da ABEI e que deixaram os três visivelmente agradados.