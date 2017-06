AIP com resultados positivos reforça actividade associativa e novas áreas de prestação de serviços

Associação Industrial Portuguesa, presidida por José Eduardo Carvalho, viu aprovadas as contas do exercício de 2016 e anunciou o empenho da AIP em reforçar a sua actividade associativa e novas prestações de serviços.

José Eduardo Carvalho, presidente da AIP, anunciou na assembleia geral da associação que a recuperação financeira está no bom caminho, que foram 5 anos de grande contenção de custos e criação de novos proveitos (certificados de origem, alugueres, licenciamentos, etc.). Ainda nos projectos que foram dinamizados em 2016, o presidente da Associação Industrial Portuguesa anunciou, entre outros, a implementação de sistemas de controlo de gestão e sistemas de avaliação de desempenho “tendo em conta que ainda há um grande número de empresas que não utilizam estes instrumentos de gestão.

Dos projectos de 2016 que também mereceram destaque nas palavras de José Eduardo Carvalho, destaca-se a iniciativa, ainda em período experimental, que visa criar mecanismos que reduzam os custos operacionais das pequenas e médias empresas com a criação de leilões de compras agregadas. “Vamos começar com a electricidade e depois o gás mas a ideia é estender a outras utilities”, anunciou.

Na assembleia geral realizada na tarde do dia 30 de Maio, onde foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas relativas ao exercício de 2016, José Eduardo Carvalho anunciou que o resultado líquido positivo de 187 mil euros e um EBITDA de 487 confirma a tendência iniciada em 2015 de melhoria do desempenho económico e financeiro da associação.

José Eduardo Carvalho salientou que em cinco anos conseguiu-se reduzir o passivo em 21 milhões de euros (-57,5%), reduzir os custos de exploração em 9 milhões de euros (-62,5%), e os custos com pessoal em 2 milhões (43%). Afirmou que estes resultados só foram possíveis com o compromisso e colaboração dos trabalhadores que mereceram um forte elogio do presidente da direcção.