Campo de férias em Rio Maior com inscrições abertas

As crianças com idades entre os 6 e os 14 anos interessadas em frequentar o Campo de Férias da Desmor, em Rio Maior, já podem inscrever-se. O Desmor Camp vai funcionar entre os dias 26 de Junho e 28 de Julho, de segunda a sexta-feira. Não vão faltar múltiplas actividades físicas e lúdicas, sempre acompanhadas por monitores especializados. Estão também prometidos passeios, idas à praia, visitas a museus e muitos jogos. Para mais informações basta contactar a Secretaria das Piscinas Municipais pelos telefones 243 992 358 e 962 899 758 ou ainda pelo email [email protected] A Desmor informa que há descontos para quem tem inscrição na Escola Municipal de Natação, para crianças a frequentarem mais do que um turno do Campo de Férias, ou para a inscrição de irmãos.