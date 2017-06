Director da ERA Santa Iria garante os melhores resultados graças ao profissionalismo

Rui Franco destaca a vantagem da rapidez da empresa na divulgação dos imóveis

Rui Franco, director de loja da ERA Santa Iria, trabalha no sector do imobiliário há cerca de sete anos. A maior parte desse tempo ligado à empresa onde começou como comercial. Diz que o balanço do primeiro ano de actividade no actual posto é positivo, tendo em conta que o primeiro ano é sempre difícil e que no decorrer do segundo ano o volume de facturação tem vindo a aumentar substancialmente com resultados positivos também para os seus clientes.

A zona de abrangência da ERA de Santa Iria engloba também S. João da Talha e a Póvoa de Santa Iria mas nenhum cliente fica sem atendimento, seja qual for o ponto do país uma vez que as lojas ERA estão sempre em contacto, num trabalho em Rede muito eficaz. Os serviços prestados são todos os que dizem respeito à mediação imobiliária, desde a angariação até à realização das escrituras.

Segundo ele, o segredo do sucesso assenta no empenho, dedicação, profissionalismo e formação constante dos comerciais, bem como no seu permanente acompanhamento. “Temos equipas mais pequenas, de 6 a 8 comerciais por director comercial, o que proporciona uma grande proximidade e um alto nível de exigência. Na ERA todos os comerciais são profissionais da mediação imobiliária. Não existe trabalho em ‘part-time’”, explica Rui Franco.

O director da loja ERA Santa Iria destaca como factores essenciais para a posição de liderança que a empresa ocupa no mercado nacional, as permanentes campanhas de comunicação e marketing, que permitem uma divulgação maior e mais rápida dos imóveis e uma direcção processual que faz o acompanhamento dos processos até à escritura e mesmo após a escritura, o que marca uma grande diferença na qualidade do serviço prestado.

“A Estratégia de Presença da ERA no mercado imobiliário diferencia-se pela presença física constante das equipas no território que nos é definido. Trabalho muito forte ao nível da prospecção e captação de imóveis. A definição de zonas de exclusividade de angariação permite-nos ser especialistas de zona e ter um enorme conhecimento do mercado”, acrescenta.

A ERA Santa Iria, fica na rua Alberto Sanches de Castro, nº 45 Loja 7. Pode ser contactada através de 211350400 ou [email protected] Toda a informação sobre a empresa e os imóveis estão disponíveis no site em: http://www.era.pt/santairia