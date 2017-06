Nobre celebra 60 anos de actividade em clima de crescimento

Empresa de Rio Maior recebeu a visita do ministro da Agricultura

A Nobre Alimentação já é uma instituição no panorama agroalimentar e no concelho de Rio Maior. Foi o que afirmou o ministro das Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, no dia em que se assinalou os 60 anos de existência desta empresa, 2 de Junho, destacando o facto de esta empresa ser a maior empregadora desse concelho.

O ministro confessou a sua satisfação por se associar à celebração do aniversário de uma empresa que “representa muito daquilo que são as principais preocupações do Governo que é colocar o país a crescer, a desenvolver-se, a criar emprego e a criar riqueza num quadro de estabilidade”.

Capoulas Santos referiu o contributo do sector agroalimentar para a economia nacional ao representar cerca de 2,5% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e mais de 100 mil postos de trabalho, além do desempenho “notável no crescimento das exportações”, que no primeiro trimestre do ano cresceram 20% em comparação com igual período de 2016.

Sendo um dos objectivos do Governo “abrir mercados” para os produtos portugueses, o ministro afirmou que aos 90 produtos que estão agora a ser colocados em 30 países em breve se vão juntar mais duzentos, 60 dos quais de origem animal, em 50 outros mercados.

O presidente executivo (CEO) da Nobre Alimentação, Rui Silva, disse que a empresa vai manter a aposta na resposta aos novos hábitos de consumo, com produtos mais focados na saúde e bem-estar, de que é exemplo a recentemente lançada gama ‘Cuida-t+’. “Os hábitos de consumo estão cada vez mais focados na saúde e no bem-estar e é aí que a empresa tem investido muito nos últimos 10, 15 anos, mas com maior relevo nos últimos dois, três anos”, afirmou.



Autarca manda recado ao Governo

A presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, referiu a importância da empresa para a economia local, salientando igualmente as acções desenvolvidas no âmbito da responsabilidade social, de que se destaca a criação, em 2013, da “Nobre Casa de Cidadania”, que reconhece e homenageia cidadãos autores de actos nobres.

Isaura Morais aproveitou para, através do ministro da Agricultura, enviar uma “mensagem” ao membro do Governo que detém a pasta das Infraestruturas, Pedro Marques, pedindo para que se concretize rapidamente o Programa de Valorização das Áreas Empresariais, que contempla a recuperação da Estrada Nacional 114 que serve a zona industrial da cidade. Uma obra essencial para “ajudar a reduzir os custos de produção” das empresas instaladas em Rio Maior.