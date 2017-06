J.C. Bartolomeu nasceu e mantém-se em Alferrarede mas já trabalha em África

O grupo de quatro empresas tem como sócio gerente e fundador José Bartolomeu

O grupo J. C. Bartolomeu, constituído por quatro empresas, nasceu em 1982, a partir da fundação de uma empresa de instalações eléctricas em nome individual, por José Bartolomeu.

A empresa foi crescendo, de forma sustentada, ao longo dos seus 35 anos de existência, inclusive durante a crise do sector da construção civil. Nos últimos anos diversificou a sua oferta para outros sectores de actividade, tendo formado um grupo de quatro empresas que operam em todo o território nacional e em Moçambique, tendo já desenvolvido projectos pontuais noutros países como Angola e Senegal. O grupo tem 76 profissionais ao seu serviço.

A J.C. Bartolomeu - Instalações Eléctricas faz infra-estruturas eléctricas exteriores de média e baixa tensão, postos de transformação, redes de iluminação pública, redes de telecomunicações ITUR, instalações eléctricas, de telecomunicações, segurança, automação e gestão técnica de edifícios de serviços, industriais, habitacionais e outros, manutenção, exploração e projecto de instalações eléctricas, telecomunicações e segurança. A J. C. Bartolomeu Moçambique presta o mesmo tipo de serviços em Moçambique. A Somagec é uma empresa de venda a retalho de todo o tipo de material eléctrico e a 4MB Construções é uma empresa de construção civil que executa todo o tipo de obras de edifícios e infraestruturas exteriores.

“As empresas têm todas as habilitações necessárias para executar qualquer tipo de serviço na área de projecto, instalação e exploração. Como tal, se um cliente desejar, podemos acompanhar e executar a instalação desde a ideia inicial até ao desenvolvimento e exploração da mesma”, explica o director de Produção, Manuel Bartolomeu.

Recusando falar no grupo como “um caso de sucesso”, diz que o trabalho é desenvolvido de forma séria e organizada e com objectivos definidos e que quando assim é os resultados aparecem. Acrescenta que a qualidade e a satisfação dos clientes são fundamentais.

“Tentamos sempre estar actualizados relativamente a novas tecnologias e alterações de legislação, para podermos prestar o melhor serviço possível aos nossos clientes, indo deste modo ao encontro do ponto mais importante da nossa Política de Qualidade: a satisfação do cliente está em primeiro lugar”.

A J. C. Bartolomeu - Instalações Elétricas Lda. está sediada em Alferrarede, Abrantes, no nº 22 da Rua Fonte S. José. Pode ser contactada através do telefone 241 363 273. O grupo tem um site em www.jcbartolomeu.pt.