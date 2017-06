No dia em que a ABEI fez anos

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, e a deputada e ex-presidente do mesmo município, Maria da Luz Rosinha, foram convidados para o 42º aniversário da Associação para o Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira (ABEI) e acabaram por também receber presentes. E não foram os únicos: o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, esteve igualmente presente e recebeu um quadro feito por algumas das crianças utentes da ABEI. Foi sem dúvida um aniversário sui generis: uma entidade celebrou os anos e alguns convidados é que receberam as prendas.