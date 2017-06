Mil e uma maneiras de cozinhar caracóis

A Associação Juventude Amizade e Convívio (JAC) de Alcanena preparou os petiscos de caracóis para servir aos visitantes em mais um Festival do Caracol que decorreu no fim-de-semana no pavilhão multiusos dessa vila ribatejana. Paella de caracóis, caracoleta com feijão branco, pataniscas de caracol ou ovos mexidos com caracóis foram algumas das receitas servidas aos muitos visitantes. A iniciativa serviu para a colectividade angariar receitas extraordinárias para fazer face às despesas correntes, em particular na modalidade do andebol feminino.