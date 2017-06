O Morcego Batista

O Município de Alcanena aproveitou o Dia Internacional da Biodiversidade para fazer o lançamento do livro “Vida de Morcego”. Este livro é uma das vertentes do projecto Quiroptário Fora de Portas, com textos da equipa do Centro Ciência Viva do Alviela e ilustração e design de Marta Teives. Trata-se de um livro ilustrado, dirigido a alunos do 1º ciclo do ensino básico, que conta as aventuras do Batista, o morcego cientista que vive nas Grutas do Alviela. O livro tem por objectivo dar a conhecer características dos morcegos, tais como a morfologia, a alimentação, os abrigos e as ameaças, sensibilizando as crianças para a conservação dos morcegos.