Os ciclistas de Alcanhões

O Núcleo de Cicloturismo “O Cantinho do Avô” de Alcanhões foi uma das várias equipas que participou no 12.º Passeio de Cicloturismo de Marinhais. Organizado pelo Núcleo de Cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais, o passeio procura divulgar a cultura das freguesias do concelho de Salvaterra de Magos e promover o desporto informal e o convívio.