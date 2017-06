Candidata da coligação Juntos Pela Mudança em Vila Chã de Ourique

Maria João Almas é a candidata da coligação Juntos Pela Mudança, que junta o PSD e o movimento Nós Cidadãos, à presidência da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo. Natural da freguesia à qual concorre, Maria João Almas é eleita na freguesia local e actualmente é tesoureira do Rancho Folclórico “Os Campinos de Vila Chã de Ourique”. Pertenceu à Comissão de Pais da Escola EB 1 de Vila Chã de Ourique e é empresária no ramo do comércio de materiais para a construção civil.