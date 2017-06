Diversão e aprendizagem nas celebrações do Dia da Criança na Quinta da Piedade

Na Póvoa de Santa Iria as comemorações do Dia Mundial da Criança ficaram para 4 de Junho, domingo, para que pais, avós e outros familiares pudessem acompanhar os filhos nas actividades e diversões.

A comissão que organizou as comemorações do Dia Mundial da Criança, presidida pelos vereadores Fátima Antunes e António Oliveira da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, temia que a chuva ou o vento pudessem estragar os preparativos que ao longo da última semana tinham vindo a decorrer para proporcionar aos moradores e visitantes da Póvoa de Santa Iria um dia cheio de animação em família. Mas o receio revelou-se infundado porque o sol brilhou e todos os espaços de actividades lúdicas e educativas, de jogos tradicionais, de desporto e de aprendizagens estiveram a funcionar em pleno e com grande afluência de miúdos e graúdos.

Zumba, ginástica, dança, insufláveis, escorregas e castelos encantados, peças de teatro e actuações de grupos musicais, jogos tradicionais e actividades de outros géneros, fotografias com personagens e mascotes da Disney, houve muito por onde escolher ao longo de todo o dia. “Esta quinta é um espaço magnífico e todos os anos vêm aqui milhares de pais e crianças. Temos os espaços de diversão mas também temos um conceito de conhecimento sobre várias áreas que permite aos meninos aprenderem brincando”, explicou o presidente da câmara, Alberto Mesquita.

A vereadora Fátima Antunes acrescentou: “Aproveitámos muito o trabalho em parceria com as instituições do concelho, como as de reformados, que estiveram aqui com o pão, o arroz doce e os bolos, e os que estão nos jogos tradicionais também”. No fundo, o que se quer é um “intercâmbio geracional” no qual exista uma troca de saberes e conhecimentos “dos avós para os netos”. O contacto com os animais também foi privilegiado através do convite à Quinta da Boa Vista para estar presente com alguns cavalos. Os mais novos puderam dar pequenos passeios.

“Também tivemos o stand do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde), mais uma forma de promoção dos estilos de vida saudável associada à prática do exercício físico. Este ano tivemos a novidade do planetário, que tem estado a ser muito procurado pelas crianças, e também a do stand dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) para mostrar quer aos pais quer aos filhos como funciona o sistema da água, porque muitas vezes não sabemos o que é feito à água depois de usada, e que também sensibiliza para as questões da preservação do ambiente”, esclareceu a vereadora.

Além destes stands ainda estiveram presentes os da PSP, GNR e os Bombeiros da Póvoa de Santa Iria para dar aos visitantes um melhor contacto com as actividades desenvolvidas pelos três organismos. E que o digam as crianças que ao longo de todo o dia puderam accionar a sirene da ambulância dos bombeiros, usar as mangueiras ou experimentar os fatos especiais de polícia, num dia que ficou marcado pelo princípio “diversão com conhecimento”.