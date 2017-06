Polícia desmonta rede de traficantes em Vila Franca de Xira

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Sete homens foram detidos nos dias 30 e 31 de Maio, pela Polícia de Segurança Pública, por serem suspeitos de pertencerem a uma rede organizada de tráfico de droga nas várias freguesias do concelho de Vila Franca de Xira.

A investigação, informa a PSP em comunicado, já durava há um ano nas diferentes localidades do concelho e culminou com dez buscas domiciliárias e também outras onze buscas não domiciliárias que se estenderam também ao vizinho concelho de Loures, de que resultou a detenção dos sete homens e também a apreensão de 4262 doses de haxixe, 667 doses de cocaína, duas armas de fogo, munições, 5 automóveis e 4 mil euros.