Primeiro encontro distrital da FARPIR em Alpiarça

A Federação das Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Ribatejo (FARPIR) promove o seu 1º Encontro Distrital no dia 17 de Junho, no Auditório das Casa dos Patudos, em Alpiarça. A abertura, com animação musical, está marcada para as 15h00. A partir das 16h00, Isabel Quintas, ex-dirigente do Centro Nacional de Pensões, fala sobre o tema “Pelo direito a aumento real das pensões”.

O ex-director hospitalar e médico, Bento Sampaio, vai falar sobre o “Serviço Nacional de Saúde no caminho da privatização” e Sérgio Ribeiro, economista e ex-eurodeputado, fala sobre a “Falácia das estatísticas da idade activa à vida activa”. A partir das 17h00 abre-se o debate. A iniciativa é aberta a toda a população.