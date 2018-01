Isto é só abanar os braços

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, foi chamado ao palco, durante o concerto de Natal do Coro Misto de Fazendas de Almeirim, que decorreu na Casa da Cultura da localidade do concelho de Almeirim e o maestro pregou-lhe uma partida ao deixá-lo sozinho em palco para fazer de maestro. A sorte do público é que os artistas não ligaram nenhuma às indicações...e também não se riram com a imitação que ele fez de um nadador em apuros.