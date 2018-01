Almoço de Natal em São Vicente do Paúl e Vale de Figueira

A União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, concelho de Santarém, ofereceu mais uma vez um presente de Natal aos seus idosos e reformados, sob a forma de uma tarde de convívio, que iniciou com um almoço e se prolongou pela tarde com animação pelo “Madeira Show” e com fados, cantares e bailarico, além de bolo rei e champanhe.

A CSF SVP e VF - Comissão Social de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira sorteou ainda dois cabazes de Natal, para aquecer a quadra natalícia a duas das famílias presentes, decorrente de uma parceria com a ETPR-Escola Técnica e Profissional do Ribatejo. A Casa Convívio de São Vicente do Paúl encheu, com cerca de 300 pessoas a aderirem a este convívio.

Presentes estiveram o Padre Aníbal Vieira, Pároco da união de freguesias e vigário geral, assim como a vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Inês Barroso, a presidente da assembleia da união de freguesias, Susana Veiga Branco e os deputados da assembleia de freguesia, o presidente da união de freguesias, Ricardo Costa e o seu executivo. Recorde-se que os idosos, a comunidade escolar e as famílias são prioridades desta união de Freguesias, que tem vindo a desenvolver actividades diversificadas com os mesmos, de modo a melhorar a sua qualidade de vida.