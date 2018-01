Masoquistas!!

Muito simpaticamente a PSP já avisou onde vai colocar, nas cidades da região, alguns dos radares de controlo de velocidade, durante o mês de Janeiro. Apesar disso o Cavaleiro Andante sabe que vai haver condutores multados por excesso de velocidade, exactamente naqueles locais. Normalmente são aqueles que, já no tempo da escola, mesmo sabendo com antecedência quais as perguntas que iam sair nos testes...conseguiam cometer a proeza de ter negativa.