Banda Mindense dá concerto

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Cine-Teatro de São Pedro, em Alcanena, recebe no sábado, 6 de Janeiro, pelas 21h30, um Concerto de Ano Novo pela Banda da Sociedade Musical Mindense, dirigida pelo maestro João Carlos Roque Gameiro. A entrada é gratuita mas as reservas devem ser feitas através do contacto telefónico 249889010.