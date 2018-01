Concerto Solidário de Ano Novo quer encher grande auditório do CNEMA em Santarém

Receita da iniciativa, promovida por diversas entidades, reverte a favor de cinco IPSS

A programação de Natal em Santarém vai fechar com chave de ouro, com um Concerto Solidário de Ano Novo cuja receita de bilheteira reverte a favor de cinco Instituições Particulares de Solidariedade (IPSS) do concelho. O espectáculo está marcado para dia 13 de Janeiro de 2018, sábado, no grande auditório do CNEMA, pelas 21h30, e a organização tem como objectivo encher o espaço, com lotação para 1.200 espectadores.

O bilhete tem um preço simbólico de 10 euros por pessoa. A receita será destinada à APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Santarém, à Farpa - Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, ao Lar de Santo António da Cidade de Santarém, ao Lar do Rapazes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e à Fundação Luiza Andaluz.

Em palco vão estar a Orquestra Clássica Amorvole e as vozes da soprano Cecília Rodrigues, do tenor Marco Alves dos Santos e do barítono Luís Rodrigues. A apresentação do concerto será feita pelo conhecido maestro António Vitorino de Almeida e a direcção do concerto está a cargo do maestro António Costa.

A iniciativa tem como parceiros a Associação Académica de Santarém, a Câmara Municipal de Santarém, a Rodoviária do Tejo, o W Shopping e a União de Freguesias da Cidade de Santarém. Os bilhetes podem ser adquiridos no Posto de Turismo de Santarém, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, na Associação Académica de Santarém, na Tabacaria Press News situada no W Shopping e na Rodoviária do Tejo.