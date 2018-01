Miguel Arraiolos venceu São Silvestre de Torres Novas

Cerca de 900 atletas participaram na Corrida de São Silvestre de Torres Novas que teve como vencedor o alpiarcense Miguel Arraiolos, do Sport Lisboa e Benfica, que cumpriu os 10km em da prova em 32 minutos e 27 segundos.

A prova jovem da Corrida de São Silvestre de Torres Novas teve cinco escalões e cinco percursos: bambis (125m), benjamins (500m), infantis (1000m), iniciados (1500m) e juvenis (2500m), tendo contado com mais de 300 atletas. Todas as provas tiveram partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de Azevedo. No total estiveram representados mais de 60 clubes/equipas.

A Corrida de S. Silvestre de Torres Novas 2017 e as provas jovens foram organizadas pelo Município de Torres Novas com o apoio do Clube de Natação de Torres Novas, Núcleo do Sporting em Torres Novas e União Desportiva e Recreativa da Zona Alta.