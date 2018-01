Alô, alô...som...som...

A Câmara de Vila Franca de Xira fez um apelo à população do concelho, comerciantes incluídos, para tentar evitar a acumulação de resíduos na via pública na época de Natal. Perante esta fotografia tirada na Malvorosa, em Alverca, resta saber se o apelo não foi ouvido porque o som estava no mínimo ou porque o pessoal tinha os ouvidos tapados.