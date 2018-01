Factura da água vai aumentar no concelho de Tomar

A factura da água no concelho de Tomar já é actualmente a mais cara da região (16,84 por 5m3; 36,74 por 15 m3 e 73,34 euros por 25 m3). Preços parecidos só em Abrantes, Ourém ou Rio Maior, dados de O MIRANTE publicados em 24 de Agosto.

Sei que vão investir ou já estão a investir, na renovação da rede por causa das perdas e isso tem mesmo que ser feito com muita urgência. Não acredito que a factura da água em Tomar seja tão pesada por obra e graça da fixação de preços e de alguma intenção de castigar os consumidores. Claro que também há a possibilidade de haver um ou outro município que não está a cumprir a lei no que respeita a cobrar o correspondente àquilo que gasta.

Mário B. M. Patrício