Há sempre boas colheitas nas festas da Calha do Grou em Almeirim

De cada vez que há festa jovem na Calha do Grou em Almeirim, a GNR está lá à procura de droga e faz sempre boas colheitas e mais ou menos detenções. As notícias da última década mostram que é assim e se alguma vez assim não for é porque em vez de música electrónica houve algum festival de coros no local. O local até já foi mais badalado. Já lá morreu um jovem da Chamusca durante a festa. Já houve lá roubos e facadas mas parece que agora é só mesmo música, GNR, detenções e muitas pastilhas de droga.

