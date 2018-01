Petição para que Assembleia de Abrantes volte a ser à noite

Uma petição em que o primeiro subscritor é o ex-vereador do PSD de Abrantes e advogado, Santana-Maia Leonardo, exige que as sessões da Assembleia Municipal de Abrantes voltem a realizar-se à noite, como acontecia no mandato anterior. Neste mandato as sessões passaram a decorrer durante a tarde, com início às 14h30. Os subscritores defendem que as assembleias municipais devem funcionar sempre em horário pós-laboral, de forma a permitir a participação de todos os cidadãos, em particular trabalhadores e estudantes.