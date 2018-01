Muitas famílias ainda continuam a ir todos os anos

Muitas famílias ainda continuam a ir todos os anos à Missa do Galo que acontece na noite de Natal. É o caso do casal Rui Flórido e Rita Canaverde, de 46 e 45 anos, que marcaram presença, juntamente com os filhos Matilde e Simão Flórido, de 16 e 12 anos, na Sé de Santarém, para assistir a esta cerimónia que celebra o nascimento de Jesus. E porque foi a primeira Missa do Galo do novo bispo de Santarém, D. José Traquina, no final fizeram questão de ir felicitá-lo.