Pelo segundo ano consecutivo o grupo de motards da OGMA, de Alverca, participou numa entrega solidária de presentes a uma instituição particular de solidariedade social do concelho de Vila Franca de Xira. Este ano a associação escolhida foi o centro de emergência infantil da Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV). O grupo recebeu cartas enviadas ao Pai Natal pelas crianças e apurou também quais as necessidades mais urgentes da instituição, tendo feito a entrega na semana anterior ao Natal. Além de brinquedos foram também entregues artigos indispensáveis ao dia a dia das crianças institucionalizadas.