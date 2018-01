Colheita de sangue sábado na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover a primeira colheita de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea de 2018, no dia 6 de Janeiro, sábado. A iniciativa vai decorrer numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e Transplantação, em frente ao Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria, entre as 15h00 e as 20h00.

Em 2017, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria realizou 35 colheitas, angariou 1215 unidades de sangue de 1543 dadores, dos quais 191 doaram pela primeira vez, e ainda registou 85 novos potenciais dadores de medula óssea.