Factura da água aumenta 1,4% em Abrantes

A tarifa da água em Abrantes aumenta 1,4 por cento (%) em 2018, o que significa que um consumidor do tipo doméstico, que consuma 10 metros cúbicos (m3) de água por mês, passa a pagar mais 15 cêntimos. A proposta do novo tarifário foi aprovada pelo executivo da Câmara de Abrantes com os votos do PS e BE. O vereador do PSD absteve-se.

A câmara justificou a actualização do tarifário com as recomendações da entidade reguladora do sector (ERSAR) e o aumento do custo dos produtos de tratamento da água e das análises de qualidade da água.

Em 2018 há duas novidades: as garagens que não se destinam a actividades empresariais, são equiparadas aos utilizadores domésticos; e os condomínios e locais públicos de consumo relativos a regas não estarão sujeitos à tarifa de resíduos sólidos.

Os tarifários especiais vão manter-se, em particular o tarifário social com bonificações de apoio a famílias carenciadas, e o tarifário destinado a apoiar famílias numerosas. Estão previstas também bonificações para os clientes, domésticos ou não domésticos, que adiram à facturação electrónica, facturação bimestral e ao método de pagamento por débito directo.

A tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), também aumenta. Um utilizador doméstico que consuma 10m3 de água vai pagar mais 45 cêntimos por mês. Este é o segundo ano consecutivo de actualização desta tarifa, decorrente da privatização da EGF (Empresa Geral do Fomento), detentora da maioria do capital da Valnor, empresa que faz a gestão, valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos de Abrantes.Este aumento foi aprovado pela maioria (PS), com a abstenção dos vereadores do BE e do PSD.

A tarifa de saneamento também vai ser actualizada, o que significa que um cliente doméstico que consuma 10m3 de água por mês passa a pagar mais 25 cêntimos mensais.