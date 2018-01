Morreu Joaquim Canais Rocha

Morreu Joaquim Canais Rocha, figura conhecida de Torres Novas e da região. Contava 82 anos. Morreu esta terça-feira, dia 2, no hospital de Tomar onde se encontrava internado. Foi uma vida inteira funcionário da tipografia do jornal “O Almonda” onde também colaborou como jornalista ao longo de décadas alimentando muitas secções nomeadamente as dedicadas ao desporto e ao cinema.

O MIRANTE contou com ele durante muitos anos como colaborador nomeadamente na área do desporto. Nos últimos anos tentamos por várias vezes registar as suas memórias em entrevista projecto que sempre adiou por considerar que não merecia visibilidade pública.