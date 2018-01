Sara nasceu com as 12 badaladas e é a bebé do ano no Hospital Vila Franca de Xira

O nascimento só estava previsto para o final de Janeiro, mas às 36 semanas e três dias, à meia noite em ponto, Sara Martins Franco veio ao mundo, tornando-se na bebé do ano do Hospital Vila Franca de Xira.

A primeira bebé a nascer no ano de 2018 no Hospital de Vila Franca de Xira chama-se Sara e nasceu às zero horas e zero minutos do dia 1 de janeiro, com 36 semanas e três dias de gestação.

Marta Martins, de 38 anos, é contabilista e a mãe da pequena Sara. No sábado, 30 de Dezembro, dirigiu-se às urgências do Hospital Vila Franca de Xira e já não voltou a casa. Por volta do meio-dia desse dia, Marta foi para o bloco de parto onde foi induzido o trabalho de parto.

Apesar da indução ter começado no sábado, quis o destino que Sara só nascesse no primeiro dia do ano de 2018. A O MIRANTE, o casal revelou ter um sentimento especial associado ao número oito. “Começamos a namorar em 1998, casamos em 2008 e a Sara nasceu em 2018”, revelou Marta Martins entre sorrisos.

Sara é o primeiro filho de Marta Martins e Cláudio Franco, casal residente no concelho de Torres Vedras e já era desejada há nove anos. Cláudio é professor de Educação Física e coordenador do futebol de formação do Casalinhense. Devido à sua profissão está habituado a andar de cronómetro na mão e não abdicou do mesmo no momento do nascimento. “O médico veio ter comigo e disse para eu carregar e foi ao segundo. À meia noite certinha, a Sara saltou para fora”, afirmou Cláudio Franco.

Sara nasceu de parto normal, com o peso de 2,205 gramas. Questionados sobre a preferência pelo Hospital Vila Franca de Xira, revelaram que “as condições e as boas referências” motivaram a escolha e não poderiam estar mais satisfeitos.

Segundo informações fornecidas pela responsável do bloco de partos, Graça Anes, o Hospital de Vila Franca de Xira realizou em 2017 mais de 1700 partos.