Abertos concursos de apoio à reflorestação de zonas ardidas

Medida governamental visa substituir eucaliptos por espécies de crescimento lento

O Governo lançou na terça-feira, 31 de Julho, concursos faseados de apoio à floresta, por região do país, no valor global de 36 milhões de euros, uma iniciativa inédita, que visa reflorestar a área ardida e substituir eucaliptos por espécies de crescimento lento.

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural (MAFDR), este “novo ciclo de apoio à floresta” consiste na abertura de “concursos regionalizados” que têm como prioridade a recuperação de áreas ardidas e a reconversão de áreas de eucalipto de baixa produtividade em zonas de espécies de crescimento lento.

“Trata-se de uma mudança de paradigma no apoio à floresta, que vai ajudar a equilibrar a distribuição de ajudas pelo território, uma vez que estamos a lançar, pela primeira vez, concursos regionalizados”, explica o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

Segundo Miguel Freitas, “o concurso decorre em duas fases, abrindo no final de Julho a primeira delas, com um concurso para o norte do país, no valor de 10 milhões de euros, e outro para o Centro, no valor de 12 milhões de euros”. A ideia é apoiar especificamente as duas regiões do país “onde a estrutura da propriedade oferece maiores dificuldades à obtenção deste tipo de apoios”.

Por esse motivo, foi estabelecido “este mecanismo de discriminação positiva, que incide também de forma específica na recuperação do Pinhal Interior, para o qual será obrigatoriamente canalizada uma parte da verba destinada à região Centro”, acrescenta o secretário de Estado, especificando que “esse valor corresponde a 4 milhões de euros”.

O Governo pretende que os trabalhos de reflorestação decorram “no tempo adequado”, uma vez que só na próxima campanha se poderá perceber o que vai ser reflorestado com recurso a regeneração natural - sendo necessários apoios para conduzir essa floresta - e o que vai ser reflorestado com recurso a plantação.

O concurso estará aberto até 12 de Outubro. Numa segunda fase, serão colocados a concurso mais 14 milhões de euros para as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.