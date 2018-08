“Fibra e humildade dos líderes tem efeito positivo sobre os colaboradores”

Professora Susana Leal da ESGT de Santarém participou em artigo científico premiado

Susana Leal, Professora da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém foi co-autora, do estudo que recebeu o Best-Paper Award na ISSWOV (International Society for the Study of Work & Organizational Values) 2018 Conference. O trabalho é liderado pelo Professor Arménio Rego da Universidade Católica do Porto - Business School, e é sobre a influência directa que as chefias exercem no desempenho dos colaboradores.

“A investigação, que envolveu a realização de três estudos – dois em Portugal e um nos Estados Unidos da América –, sugere que a “fibra” (grit) e a humildade dos líderes exerce efeitos positivos sobre o capital psicológico daqueles que são “liderados”. O efeito sobre os colaboradores pode ser, no entanto, negativo se as chefias não forem humildes, e isto independentemente da “fibra” ou “garra” que possam ter, refere a I9 Magazine, na notícia publicada em 15 de Julho.

Na investigação participaram Arménio Rego, Camilo Valverde e Rui Lourenço-Gil – docentes da Católica Porto Business School, Andreia Vitória e Ana Ventura, (da Universidade de Aveiro), Susana Leal (da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém) e Miguel Pina e Cunha (da Nova School of Business and Economics).